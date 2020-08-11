Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Ранее фармкомпании просили власти не торопиться с регистрацией этой вакцины, однако чиновники заверили, что препарат является безопасным
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Ранее фармкомпании просили власти не торопиться с регистрацией этой вакцины, однако чиновники заверили, что препарат является безопасным.
Глава государства сообщил, что утром 11 августа 2020 года впервые в мире была зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. На совещании с правительством Владимир Путин заявил, что эта вакцина «эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки».
Президент также сообщил министрам, что одна из его дочерей уже испробовала на себе отечественный препарат для профилактики COVID-19. По словам Путина, после первой прививки у его дочери поднялась температура до 38 градусов, а на следующий день — снизилась до 37 градусов. После второй прививки температура тела немного поднялась, но все потом сошло на нет. Сейчас дочь главы государства чувствует себя хорошо
Владимир Путин также пообещал, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.