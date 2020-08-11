11 августа 2020, 10:53
Обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову запретили свидания с родственниками
Следователь ФСБ России Александр Чабан запретил бывшему журналисту «Коммерсанта» и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, свидания с родственниками в СИЗО
Следователь ФСБ России Александр Чабан запретил бывшему журналисту «Коммерсанта» и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, свидания с родственниками в СИЗО. Ему также запрещено общаться с родными по телефону, сообщает адвокат журналиста Иван Павлов.
«Цель этого запрета - создать максимальную изоляцию для Сафронова, оградить его от любой информации. Это психологическое давление», - заявил Иван Павлов, слова которого приводит ТАСС.
Согласно условно-исполнительному законодательству, уже осужденный гражданин имеет право на обязательные свидания, а обвиняемый может получить право на него только с разрешения следователя.
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