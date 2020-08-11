11 августа 2020, 10:44
В России впервые выявили менее 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 897 599 человек, из которых 703 175 человек полностью излечились. За сутки от COVID-19 скончались 130 человек
В России впервые за несколько месяцев за сутки выявили менее 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В оперштабе сообщают о 4 945 выявленных заболевших.
Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 897 599 человек, из которых 703 175 человек полностью излечились. За сутки от COVID-19 скончались 130 человек.
В Москве выявили 694 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Московской области – 154, в Санкт-Петербурге – 157, в Нижегородской области – 119, в Свердловской области – 168, в Ханты-Мансийском АО – 108, в Иркутской области – 124, в Красноярском крае – 122, в Ростовской области – 126.