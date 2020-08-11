11 августа 2020, 07:56
Глава компании Apple Тим Кук пополнил список долларовых миллиардеров
Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов на фоне роста стоимости акций Apple. Так, к концу прошлой недели стоимость котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла почти на 5%
Агентство Bloomberg сообщило о появлении в мире еще одного долларового миллиардера. Им стал глава американской корпорации Apple Тим Кук.
По данным агентства, состояние Тима Кука превысило миллиард долларов на фоне роста стоимости акций Apple. Так, к концу прошлой недели стоимость котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла почти на 5%.
При этом эксперты отмечают, что в реальности состояние главы Appleможет быть меньше одного миллиарда долларов, поскольку он мог совершать крупные анонимные пожертвования.