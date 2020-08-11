Испытание российской вакцины от коронавируса начнется на тысячах добровольцев уже после регистрации препарата
Росздравнадзор ответил на призыв российских фармацевтических компаний отложить регистрацию отечественной вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы испытаний препарата
Росздравнадзор ответил на призыв российских фармацевтических компаний отложить регистрацию отечественной вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы испытаний препарата.
Замглавы ведомства Валентина Косенко заявила, что после регистрации вакцины начнется третий этап исследований, в ходе которого этот препарат получат несколько тысяч добровольцев. «Это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии», - заявила Косенко, слова которой приводит РБК.
Замглавы Росздравнадзора добавила, что этой вакциной были привиты несколько сотен добровольцев, у которых серьезных побочных эффектов выявлено не было, а Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), «не зная никаких результатов, делает выводы».
Фармкомпании считают, что вакцина от коронавируса должна проходить регистрацию как конечный продукт, а качество этого продукта пока неизвестно. Ассоциация назвала желание властей побыстрее завершить разработку вакцину пережитком «героической парадигмы» так называемых пионеров вакцинации, однако современная медицина стремится снижать риски для пациентов.