В Москве на довыборы муниципальных депутатов заявилось рекордное число кандидатов
В Москве на довыборы муниципальных депутатов в районах Бабушкино и Марьино заявились 44 кандидата. Для уровня муниципальных довыборов это очень большое число участников избирательной кампании
В Москве на довыборы муниципальных депутатов в районах Бабушкино и Марьино заявились 44 кандидата. Для уровня муниципальных довыборов это очень большое число участников избирательной кампании.
В Бабушкинском районе за освободившийся мандат будут бороться представители ЛДПР, КПРФ, «Яблока», «Справедливой России» и несколько самовыдвиженцев. В Марьино «Яблоко» выставило двух кандидатов, ЛДПР - одного, КПРФ – двух, однако «изюминкой» этих выборов стали спойлеры для КПРФ в виде «Коммунистов России», у которых баллотируются два кандидата. Кроме того, в мундепы Марьино решили баллотироваться сторонники экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова и Либертарианской партии, однако в качестве кандидата зарегистрирован только Станислав Топорков. Даниле Антонову избирком в допуске на выборы отказал.
«Новая газета» объясняет популярность довыборов муниципального уровня их доступностью большому числу кандидатов, поскольку такой уровень не требует больших финансовых вложений. Однако далеко не все оппозиционные кандидаты будут допущены до голосования. Независимым кандидатам избиркомы отказывают в регистрации по «классическим» причинам – результатам почерковедческой экспертизы, отсутствием или неправильными данными в базах МВД и ГАС «Выборы» об избирателе.