ФАС России признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала американскую корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства. Такое решение было принято по итогам проверки, которая проводилась по обращению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала американскую корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства. Такое решение было принято по итогам проверки, которая проводилась по обращению «Лаборатории Касперского».
Обращение в ФАС поступило еще весной 2019 года и было связано с действиями Apple, которая «создает барьеры в виде необоснованного отказа разработчикам приложений для родительского контроля в использовании ряда инструментов и возможностей». Такие барьеры возникли после выхода функции Screen Time. При этом сама Apple продолжала использовать возможности без ограничений, а вот возможности основного функционала приложений сторонних разработчиков были значительно снижены.
ФАС потребовала от Apple устранить нарушения.
В «Лаборатории Касперского» заявили, что довольны решением антимонопольной службы, поскольку власти должны пресекать злоупотребления со стороны крупных корпораций.
В Apple заявили, что намерены обжаловать решение ФАС России.