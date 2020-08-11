Власти Парижа ввели штраф в размере 135 евро за отказ носить защитную маску
С 10 августа ношение медицинских масок и других средств индивидуальной защиты органов дыхания стало обязательным на многих улицах в центре Парижа. От соблюдения масочного режима освобождаются только лица, которым это противопоказано по медицинским причинам
Мэрия Парижа в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввела масочный режим и крупный штраф за его нарушение.
С 10 августа ношение медицинских масок и других средств индивидуальной защиты органов дыхания стало обязательным на многих улицах в центре Парижа. От соблюдения масочного режима освобождаются только лица, которым это противопоказано по медицинским причинам и дети в возрасте до 11 лет.
Правило об обязательном ношении масок введено сроком на один месяц и будет действовать не только на улицах, но также на блошиных рынках, пешеходных зонах и так далее.
За нарушение масочного режима предусматривается штраф в размере 135 евро (примерно 11 600 рублей). Для сравнения, в Москве штраф за отказ носить маску в общественных местах и транспорте составляет 4 тысячи рублей.