Российские СМИ потребовали от белорусских властей освободить задержанных журналистов
Журналисты потребовали от белорусских властей предоставить полную информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь
Журналисты российских изданий «Ведомости», «КоммерсантЪ» и РБК обратились к правительству Белоруссии с требованием предоставить информацию о своих коллегах, которые были задержаны во время протестных акций в республике после выборов президента.
Редакции российских СМИ заявили, что белорусские силовики применили к журналистам силу. При этом местонахождение Максима Солопова и Семена Пегова до сих пор остается неизвестным.
Журналисты потребовали от белорусских властей предоставить полную информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также они потребовали освобождения своих коллег.
Ранее сообщалось, что во время протестных акция были избиты Максим Солопов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко, а также задержаны Семен Пегов, Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов.