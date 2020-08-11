Кипр согласился на предложение российского Минфина пересмотреть налоговое соглашение
Власти Кипра приняли предложение Москвы о повышении до 15% ставки налога на проценты и дивиденды из России. В случае отказа Минфин РФ намеревался расторгнуть налоговое соглашение с республикой
Власти Кипра приняли предложение Москвы о повышении до 15% ставки налога на проценты и дивиденды из России. В случае отказа Минфин РФ намеревался расторгнуть налоговое соглашение с республикой.
Консенсус в вопросе изменения соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) между Россией и Кипром был достигнут во время заключительного раунда переговоров в Москве.
Фактически финансовые власти Кипра полностью согласилась с условиями российской стороны. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщает РБК.
Действующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%, поэтому российские бизнесмены зачастую выводили капитал из РФ в кипрские оффшоры.
Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил Минфину пересмотреть налоговые соглашения с «транзитными» странами и разорвать договоренности с теми, кто не пойдет на пересмотр.