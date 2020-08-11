В Москве троих полицейских обвинили в подбросе наркотиков и вымогательстве 300 тысяч рублей
Следственный комитет возбудил в отношении трех московских полицейских уголовное дело по факту фальсификации доказательств и вымогательства крупной суммы денег
Следственный комитет возбудил в отношении трех московских полицейских уголовное дело по факту фальсификации доказательств и вымогательства крупной суммы денег.
Полицейских подозревают в том, что они во время досмотра автомобиля подбросили в рюкзак одного из пассажиров пакет с неизвестным белым веществом. Силовики обвинили мужчину в хранении наркотиков, а когда тот спал отрицать свою вину, избили его. Затем полицейские предложили за 300 тысяч рублей «замять» дело. Водитель машины и пассажир согласились на условия полицейских, чтобы их отпустили, а затем написали на полицейских заявление в Следственный комитет.
В отношении сотрудников МВД возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».
По делу проходят капитан и два старших сержанта. Из полиции их уволят по отрицательным мотивам, сообщает «Интерфакс».