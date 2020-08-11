Мэр Москвы заявил о «тревожном» росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице
Градоначальник отметил, что на фоне пандемии власти ждут возможности начать вакцинацию и стараются, чтобы потоки пациентов с похожими симптомами не смешивались
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ в столице. Градоначальник отметил, что на фоне пандемии коронавируса власти ждут возможности начать вакцинацию и стараются, чтобы потоки пациентов с похожими симптомами не смешивались
В этой связи Сергей Собянин назвал «тревожным» факт роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией.
Мэр также отметил, что власти Москвы «с нетерпением» ждут регистрации и производства отечественной вакцины от коронавируса, чтобы провести прививочную кампанию. По его словам, появление лекарства станет «кардинальным решением проблемы» с этой коварной инфекцией.