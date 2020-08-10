Роскомнадзор признал законным передачу МАДИ данных москвичей для оформления штрафов за нарушение самоизоляции
Роскомнадзор не нашел нарушений в том, что МВД России передало столичной мэрии в лице Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) часть полномочий по возбуждению и рассмотрению дел о нарушении режима самоизоляции жителями города
Роскомнадзор не нашел нарушений в том, что МВД России передало столичной мэрии в лице Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) часть полномочий по возбуждению и рассмотрению дел о нарушении режима самоизоляции жителями города. Сотрудники дорожной инспекции получили доступ к персональным данным москвичей.
Об отсутствии нарушений говорится в ответе Роскомнадзора на запрос организации «Роскомсвобода». В ведомстве заявили, что МАДИ имеет право осуществлять обработку персональных данных граждан, «если она необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей».
Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян сообщил «МБХ медиа», что организация будет обжаловать решение Роскомнадзора.
Правозащитники заявляют, что в функции МАДИ входит контроль за соблюдением дорожной разметки и правил парковки, а не контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами во время пандемии. Инспекция незаконно получила от МВД персональные данные, которые использовались для возбуждения дел. При этом граждане не давали своего согласия на хранение и обработку своих персональных данных.