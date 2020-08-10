Лидер ЛДПР призвал российские власти перестать «содержать дармоеда Лукашенко»
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел протестовать к посольству Белоруссии в Москве из-за результатов прошедших 9 августа президентских выборов в республике
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел протестовать к посольству Белоруссии в Москве из-за результатов прошедших 9 августа президентских выборов в республике.
Владимир Жириновский обвинил Александра Лукашенко в том, что он «нарисовал себе 80%» и «выпустил собак» против своего народа, который вышел протестовать против фальсификации итогов голосования.
«Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование 42 процента. Это что за математика? Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?», - заявил лидер ЛДПР.
В своем Telegram-канале депутат также написал, что «это дикость и позор — сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих».