Вице-спикер Госдумы призвал аннулировать результат матча между «Спартаком» и «Сочи»
Вице-спикер Госдумы России Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», предложил аннулировать результат матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2)
Вице-спикер Госдумы России Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», предложил аннулировать результат матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2). Ранее владелец «Спартака» назвал судейство в этом матче предвзятым и пригрозил снятием команды с чемпионата.
Александр Жуков отметил, что «для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти (оба гола «Сочи» забил с пенальти, в том числе и на последней минуте игры – ред.) были предвзятыми». Он призвал Российский футбольный союз серьезно отнестись к этой ситуации, аннулировать результаты матча и дисквалифицировать судей, сообщает «Чемпионат.com».
Предвзятым судейство в матче «Спартак» - «Сочи» также назвал владелец столичного клуба Леонид Федун. Бизнесмен заявил, что команда снимется с чемпионата России. При этом депутат Жуков отметил, что такое заявление Федун сделал «на эмоциях».