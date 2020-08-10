Фармкомпании призвали Минздрав не торопиться с запуском вакцины от коронавируса
Ассоциация организаций клинических исследований призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса, которая была разработана специалистами Центра имени Гамалеи
Ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ) призвала Министерство здравоохранения России отложить регистрацию вакцины от коронавируса, которая была разработана специалистами Центра имени Гамалеи.
Фармкомпании считают, что пока еще слишком рано делать заключения об эффективности отечественной вакцины от коронавируса, поскольку специалисты еще не завершили тестирование с участием «даже сотен человек». Кроме того, в основе этого препарата лежит вакцина от MERS (Ближневосточный респираторный синдром), испытания которой до сих пор не закончились.
В обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко говорится, что ускоренная регистрация вакцины не сделает Россию лидером в этой гонке, но подвергнет ненужной опасности людей.
Международное сообщество также призывает Россию не торопиться с вакцинацией своих граждан, поскольку для полного исследования этот препарат должны получить тысячи людей. Российская же вакцина испытывалась всего на 80 добровольцах.