10 августа 2020, 14:01
В Волгограде на заправке взорвалась цистерна с газом. Есть пострадавшие
Согласно предварительным данным, в результате взрыва газа пострадали семь человек. Как минимум один человек находится в тяжелом состоянии. После взрыва начался пожар, который сейчас тушат пожарные расчеты
Фото: Twitter.com/kpru
В Волгограде в Тракторозаводском районе взорвалась цистерна с газом. В МЧС информация о происшествии поступила в 12.40 по местному времени.
Согласно предварительным данным, в результате взрыва газа пострадали семь человек. После взрыва начался пожар, который сейчас тушат сотрудники МЧС.
«Интерфакс» сообщает, что один из пострадавших при взрыве находится в тяжелом состоянии.
По уточненным данным, взрыв цистерны и пожар произошли на автозаправке на проспекте Ленина. В МЧС уточнили, что здание заправки разрушилось при взрыве. Площадь пожара на АЗС составила 350 кв.м. Кроме того, огонь охватил 1000 кв.м. прилегающей территории.
На АЗС в момент взрыва могли находиться заправщик и оператор. Их судьба пока неизвестна.