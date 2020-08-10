Правительство разъяснило правила получения кешбека за отдых на отечественных курортах
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа по выплате кешбека на покупку туров по России продлится до 28 августа. Предполагается, что участие в ней примут около трех миллионов россиян
Правительство объявило о старте программы по возмещению россиянам денег за отдых на отечественных курортах. Программа стартует 21 августа текущего года.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа по выплате кешбека на покупку туров по России продлится до 28 августа. Предполагается, что участие в ней примут около трех миллионов россиян. «Программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать самостоятельно», — пояснил Чернышенко.
Для участия в программе необходимо с 21 по 28 августа забронировать тур по России или проживание в гостинице на портале мирпутешествий.рф, после чего совершить оплату через платежную систему «Мир». Само путешествие должно состояться в период с августа по 20 декабря 2020 года.
При соблюдении всех условий туристы смогут получить кешбек в размере 5 тысяч рублей за туры стоимостью 25 тысяч рублей, 10 тысяч рублей за туры стоимостью от 50 тысяч рублей и 15 тысяч рублей за туры от 75 тысяч рублей.