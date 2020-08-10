Московский суд в третий раз оштрафовал Google за отказ фильтровать контент в результатах поиска
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с фильтрацией запрещенного контента в поисковой выдаче
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с фильтрацией запрещенного контента в поисковой выдаче.
Это уже третий штраф, который Google получает за нарушение закона об удалении запрещенного контента в результатах поиска.
В ноябре 2018 года Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а в июле компании был выписан повторный штраф в размере 700 тысяч рублей за оставление в поисковой выдачи трети ссылок из реестра запрещенной информации, сообщает ТАСС.
Напомним, что в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попадают сайты, содержащие в себе призывы к экстремизму, порнографию, пропаганду суицида, рекламу наркотических веществ и азартных игр, а также пиратские сайты.