Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию россиян от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование из государственного бюджета массовой вакцинации населения от коронавируса. Для россиян прививки станут бесплатными
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование из государственного бюджета массовой вакцинации населения от коронавируса. Для россиян прививки будут бесплатными.
Агентство ТАСС со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что этой осенью и зимой от коронавируса планируется привить за бюджетный счет 60% российских граждан, большая часть которых – это люди из группы риска (пожилые граждане, медики и учителя).
Также в рамках мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций (ОРВИ) предусмотрено вакцинирование от коронавируса после государственной регистрации препаратов.
Напомним, что международное сообществ призывает Россию не торопиться с вакцинацией граждан, поскольку созданный препарат для профилактики коронавируса до конца не исследован. На Западе отметили, что в рамках исследования вакцину должны получить тысячи людей.