В Крыму зафиксировано рекордное число новых заражений коронавирусом
В республике Крым сначала открытия туристического сезона впервые зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый рекордный показатель с начала пандемии COVID-19, сообщи глава региона Сергей Аксенов
В республике Крым сначала открытия туристического сезона впервые зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый рекордный показатель с начала пандемии COVID-19, сообщи глава региона Сергей Аксенов.
До этого максимальный для Крыма показатель суточного прироста числа заразившихся коронавирусом составлял 39 человек.
Всего на полуострове с начала пандемии выявлено 1517 случаев заболевания COVID-19. Из них 17 человек скончались.
Рекордный показатель по числу заражений в сутки также зафиксирован в Краснодарском крае. Там выявили 113 новых заражений коронавирусной инфекцией.
Отметим, что в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса россияне массово отправились отдыхать на Кубань и в Крым. Многие туристы не носят защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию, что и привело к росту заболеваемости на курортах.