Банки тестируют автосписания средств клиентов на оплату ЖКУ и кредитов
Российские банки обсуждают новый формат денежных переводов, которые не потребуют дополнительного подтверждения от плательщика на отправку средств. Такой формат переводов предлагается использовать для оплаты услуг ЖКХ, подписок и платежей по кредиту
Российские банки обсуждают новый формат денежных переводов, которые не потребуют дополнительного подтверждения от плательщика на отправку средств. Такой формат переводов предлагается использовать для оплаты услуг ЖКХ, подписок и платежей по кредиту.
Сейчас банки тестируют новый способ безналичных платежей, когда деньги списываются напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Сервис будет пилотироваться на площадке, созданной ЦБ Ассоциации «ФинТех» (АФТ) в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API), сообщает РБК.
Воспользоваться новым форматом денежных переводов смогут как физические, так и юридические лица.
Этот механизм может стать еще одним проектом ЦБ, который позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний, что позволит снизить стоимость таких операций. Таким образом, клиентов можно будет освободить от уплаты комиссий за такие переводы.