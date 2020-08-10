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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
10 августа 2020, 10:49

В России выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 892 654 человек, из которых 696 681 человек уже полностью излечился

В России выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 892 654 человек, из которых 696 681 человек уже полностью излечился.

За прошедшие сутки в разных городах страны скончались 70 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших составляет 15 001 человек

В Москве выявлено 694 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 153, в Санкт-Петербурге – 157, в Нижегородской области – 120, в Свердловской области – 179, в Ханты-Мансийском АО – 117, в Иркутской области – 120, в Краснодарском крае – 127, в Красноярском крае – 127, в Ростовской области – 128.

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