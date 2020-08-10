10 августа 2020, 07:57
Из московского «Шереметьево» вылетел первый после пандемии рейс в Анталью
В 00.17 по московскому времени из столичного аэропорта «Шереметьево» вылетел первый после пандемии коронавируса рейс в курортную Анталью (Турция). Рейсы был выполнен авиакомпанией «Россия» совместно с туроператором «Библио-Глобус»
В 00.17 по московскому времени из столичного аэропорта «Шереметьево» вылетел первый после пандемии коронавируса рейс в курортную Анталью (Турция). Рейсы был выполнен авиакомпанией «Россия» совместно с туроператором «Библио-Глобус».
Самолет Boeing 747 вылетел из российской столицы в 00:17 мск и приземлился в Анталье в 03:26 по московскому времени.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Турцией было возобновлено 1 августа. Первыми были восстановлены рейсы в Стамбул и Анкару. С 10 августа российские граждане могут улететь в Анталью, Даламан и Бодрум.