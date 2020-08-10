В Госдуме предложили платить работающим на удаленке сотрудникам северные надбавки
Член рабочей группы и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов сообщил, что под этими гарантиями понимаются северные надбавки и доплаты за «вредность»
Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о дистанционной работе положение о выплате северных надбавок, которые составляют до 100% от зарплаты. Рабочая группа рассмотрит вопрос о предоставлении дополнительных таким сотрудникам гарантий, связанных с особыми условиями труда.
Член рабочей группы и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов сообщил «Известиям», что под этими гарантиями понимаются северные надбавки и доплаты за «вредность».
Согласно действующему законодательству, размер надбавки за работу в северном регионе или приравненной к нему территории может достигать 100% от зарплаты. Точная сумма зависит от размера коэффициента в конкретном регионе.
Федор Прокопов отметил, что сейчас вопрос о выплате сотрудникам на удаленке северных надбавок «никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве». Членам рабочей группы предстоит рассмотреть схему таких выплат. Например, если компания располагается в Норильске, а удаленный сотрудник находится в Сочи, то положена ли ему северная доплата.