Владелец «Спартака» после матча с «Сочи» пригрозил снятием красно-белых с чемпионата
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после ничьей в матче против «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги пригрозил отказаться от дальнейшего участия в национальном чемпионате
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после ничьей в матче против «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги пригрозил отказаться от дальнейшего участия в национальном чемпионате.
Леонид Федун заявил, что судейство в матче «Спартака» и «Сочи» было предвзятым. Из-за этого команда может сняться с чемпионата.
«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас», — заявил функционер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Федун добавил, что не хочет «участвовать в этой клоунаде» и «тратить деньги тоже».
Матч «Спартак» - «Сочи» завершился со счетом 2:2. Москвичи вели в счете почти до самого конца игры, однако на последней минуте основного времени судья назначил пенальти в ворота красно-белых. Футболист «Сочи» Кристиан Нобоа реализовал 11-метровый удар и сравнял счет. Первый гол сочинцев также был забит с пенальти.