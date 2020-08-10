10 августа 2020, 02:02
В Нигере неизвестные расстреляли шесть французских туристов вместе с гидом
В Нигере неизвестные расстреляли группу из шести французских туристов, их гида и водителя. В посольстве Франции сообщили, что инцидент произошел в часе езды от столицы страны Ниамея
В Нигере неизвестные расстреляли группу из шести французских туристов, их гида и водителя. В посольстве Франции сообщили, что инцидент произошел в часе езды от столицы страны Ниамей.
По данным местных властей, туристов расстреляли неизвестные лица, прибывшие на мотоциклах и перехватившие внедорожник иностранцев.
Большинство убитых были расстреляны из автомата Калашникова. Одна из туристок пыталась сбежать, однако злоумышленники ее догнали и зарезали.
Посольство Франции расценивает убийство своих граждан в Нигере как теракт.