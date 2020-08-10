Помощник президента Абхазии протаранил КПП на российско-абхазской границе
Мужчина простоял на границе около пяти часов, поскольку его не выпускали из-за долгов за коммунальные услуги. В итоге мужчина на своем Toyota Land Cruiser 200 с дагестанскими номерами снес ворота на погранпереходе
Помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба на своем внедорожнике протаранил КПП «Псоу» на Российско-абхазской границе.
Мужчина простоял на границе около пяти часов, поскольку его не выпускали из-за долгов за коммунальные услуги. В итоге мужчина на своем Toyota Land Cruiser 200 с дагестанскими номерами снес ворота на погранпереходе, пересек границу и въехал на территорию Абхазии.
Помощник абхазского президента рассказал, что пообещал пограничникам оплатить все долги через три дня, после возвращения из Абхазии, и даже показал им дипломатический паспорт, но разрешения проехать не получил. В итоге он решил «просто поехать».
«Я просто поехал, калитка открылась от удара машины», — объяснил свой поступок чиновник в беседе с РБК.
«Будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить. Они должны написать уведомление в МИД Абхазии», - добавил Ахра Авидзба.