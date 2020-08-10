Анатолий Кашпировский попросил Владимира Путина отказаться от массовой вакцинации от COVID-19
Популярный в советские времена экстрасенс Анатолий Кашпировский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от массовой вакцинации граждан от коронавирусной инфекции
Популярный в советские времена экстрасенс Анатолий Кашпировский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от массовой вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.
Анатолий Кашпировский напомнил, что человечество в разные годы сталкивалось с разными пандемиями: холеры, чумы, оспы, птичьего гриппа, испанки. Сейчас же в мире разыгралась пандемия коронавируса, который «оставляет жуткие следы в легких» и убивает людей.
В своем обращении к президенту экстрасенс сообщил, что еще несколько месяцев назад Билл Гейтс заявил о массовой вакцинации от коронавируса. При этом он сам является членом организации, «которая решила осуществить новый мировой порядок и население Земли очистить от лишних».
Кашпировский считает, что после пандемии начнется «всемирное погибание людей». При этом российский Минздрав уже сообщил о создании вакцины от коронавируса и обязательном характере вакцинации. Кашпировский заметил, что эта кампания может привести к гибели многих россиян, в том числе женщин и стариков. В этой связи советский экстрасенс обратился к Владимиру Путину с просьбой «защитить людей».