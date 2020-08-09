Михаил Дегтярев снял с торгов яхту, которую пытался продать Сергей Фургал
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил еще одно решение, которое ранее принял экс-губернатор Сергей Фургал. Он снял с торгов яхту «Виктория», обслуживание которой обходится региональному бюджету в крупную сумму
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил еще одно решение, которое ранее принял экс-губернатор Сергей Фургал. Он снял с торгов яхту «Виктория», обслуживание которой обходится региональному бюджету в крупную сумму.
Яхта была куплена на средства регионального бюджета при губернаторе Вячеславе Шпорте («Единая Россия»), а после победы на выборах Сергея Фургала (ЛДПР) правительство края пыталось судно продать с целью экономии бюджетных средств. Теперь же врио главы региона Михаил Дегтярев решил снять яхту с торгов.
В пресс-службе Дегтярева заявили, что изначально «Виктория» была выставлена на продажу по цене 60 млн рублей, однако из-за отсутствия покупателей цену пришлось снизить. «Даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей желающих приобрести яхту не нашлось. В результате торги были аннулированы. Яхта остается в краевой собственности», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, что ранее Михаил Дегтярев отменил указ Сергея Фургала, который запрещал региональным чиновникам летать в командировки бизнес-классом.