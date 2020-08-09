09 августа 2020, 11:08
В Абхазии после открытия границ зарегистрирован первый случай заражения COVID-19 среди туристов
Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выявили 134 заразившихся, из которых три человека скончались. Однако в Минздраве республики предупредили, что открытие границ приведет к всплеску заболеваемости
Фото: alaniainform.org
В Абхазии после открытия границ зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией среди отдыхающих.
В Министерстве здравоохранения Абхазии сообщили, что заразившийся COVID-19 турист отправлен на лечение в Россию.
Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выявили 134 заразившихся, из которых три человека скончались. Однако в Минздраве республики предупредили, что открытие границ приведет к всплеску заболеваемости.
Напомним, что российские граждане могут без каких-либо препятствий въезжать в Абхазию с 1 августа.