08 августа 2020, 21:51
Интернет-ритейлер Wildberries стал спонсором футбольного клуба ЦСКА
Согласно этому соглашению, крупный интернет-ритейлер получил статус премиального партнера ЦСКА и стал первой компанией в своей отрасли, заключившей спонсорский контракт с футбольным клубом в Российской премьер-лиги
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о заключении спонсорского соглашения с компанией Wildberries.
Согласно этому соглашению, крупный интернет-ритейлер получил статус премиального партнера ЦСКА и стал первой компанией в своей отрасли, заключившей спонсорский контракт с футбольным клубом в Российской премьер-лиги, сообщает портал Sports.ru.
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что Wildberries является примером самого динамично развивающегося бизнеса в России, поэтому клуб рад привлечь его внимание.
«С таким партнером ЦСКА может с еще большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам», – добавил г-н Бабаев.