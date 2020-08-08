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08 августа 2020, 21:51

Интернет-ритейлер Wildberries стал спонсором футбольного клуба ЦСКА

Согласно этому соглашению, крупный интернет-ритейлер получил статус премиального партнера ЦСКА и стал первой компанией в своей отрасли, заключившей спонсорский контракт с футбольным клубом в Российской премьер-лиги

Интернет-ритейлер Wildberries стал спонсором футбольного клуба ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о заключении спонсорского соглашения с компанией Wildberries.

Согласно этому соглашению, крупный интернет-ритейлер получил статус премиального партнера ЦСКА и стал первой компанией в своей отрасли, заключившей спонсорский контракт с футбольным клубом в Российской премьер-лиги, сообщает портал Sports.ru.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что Wildberries является примером самого динамично развивающегося бизнеса в России, поэтому клуб рад привлечь его внимание.

«С таким партнером ЦСКА может с еще большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам», – добавил г-н Бабаев.

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