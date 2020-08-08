08 августа 2020, 21:34
Евросоюз снова отказался включать Россию в список стран, с которыми разрешается открыть границы
Евросоюз обновил список иностранных государств, гражданам которых разрешается въезд в страны союза. Из нового перечня исключили Марокко в связи с ухудшением в этой стране ситуации по коронавирусу
Фото: ktrk.kg
Евросоюз обновил список иностранных государств, гражданам которых разрешается въезд в страны союза. Из нового перечня исключили Марокко в связи с ухудшением в этой стране ситуации по коронавирусу. России в этом списке по-прежнему нет.
Напомним, что список стран, с которыми ЕС открывает границы после карантина по коронавирусу, был опубликован 30 июня. Тогда в него вошли 15 стран.
Через месяц из этого перечня ЕС исключил Алжир, а сейчас из него исключили Марокко.
Согласно обновленному перечню, Евросоюз готов открыть границы со странами Африки (Руанда, Тунис), Европы (Грузия, Сербия, Черногория), Азии (Таиланд, Южная Корея, Япония), Америки (Канада и Уругвай), Австралией и Новой Зеландией.