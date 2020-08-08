08 августа 2020, 08:52
Вице-президент гильдии продюсеров сорвался со скалы в Крыму и погиб
Виктор Глухов проходил по туристическому маршруту «Тропа Голицына» в поселке Новый Свет. Когда мужчина решил сделаль фотографию на краю скалы, то сорвался и упал вниз
На полуострове Крым в результате несчастного случая погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов.
Источник ТАСС в правительстве республики сообщил, что Виктор Глухов проходил по туристическому маршруту «Тропа Голицына» в поселке Новый Свет. Когда мужчина решил сделать фотографию на краю скалы, то сорвался и упал вниз. От полученных травм Глухов скончался.
В Крым Виктор Глухов приехал, чтобы выступить перед молодыми кинематографистами, которые собрались на профильном форуме.