Госдеп США подтвердил, что по смс предлагал россиянам 10 млн долларов
В Госдепе рассказали, что россиянам действительно предлагали раздать 10 млн долларов, фактически пытаясь подкупить за информацию о вмешательстве Москвы в американские выборы
Госдепартамент США подтвердил информацию о проведении ведомством СМС-рассылки среди граждан России, в которой им предлагали получить крупную сумму денег.
В Госдепе рассказали, что россиянам действительно предлагали раздать 10 млн долларов, фактически пытаясь подкупить за информацию о вмешательстве Москвы в американские выборы.
В ведомстве отметили, что рассылка проводилась в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию»), сообщает «Лента.ру».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы выплатить вознаграждение за информацию о лицах, причастных к вмешательству в выборы.
Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что если США в действительности начнут платить каждому россиянину за подобную информацию, то сайт Госдепартамента «ляжет от доносов на соседей».