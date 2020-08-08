Microsoft планирует приобрести TikTok до вступления в силу запрета Трампа на покупку этой соцсети
При этом окончательная стоимость сделки до сих пор не согласована. Предположительно речь идет о сумме в 10-30 млрд долларов. В случае заключения сделки, ByteDance должна будет передать Microsoft коды программирования в течение года
Компания Microsoft намерена завершить сделку с китайской ByteDance по покупке принадлежащего ей приложения TikTok до вступления в силу запрета президента США Дональда Трампа, согласно которому через 45 дней ни одна американская компания не сможет купить эту соцсеть.
При этом окончательная стоимость сделки до сих пор не согласована. Предположительно речь идет о сумме в 10-30 млрд долларов. В случае заключения сделки, ByteDance должна будет передать Microsoft коды программирования в течение года, сообщает Telegram-канал «Новый век».
В ByteDance по поводу указа Дональда Трампа заявили, что его решение «угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий».