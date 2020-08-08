Росстат сообщил о смерти 12 тысяч человек от коронавируса в июне
Эти данные отличаются от статистики федерального оперштаба по контролю за распространением коронавируса. Так, по данным оперштаба, от новой инфекции с начала пандемии скончались 14,7 тысячи человек
Росстат опубликовал статистику смертности за июнь 2020 года, согласно которой от коронавируса скончались около 12 тысяч человек.
Эти данные отличаются от статистики федерального оперштаба по контролю за распространением коронавируса. Так, по данным оперштаба, от новой инфекции с начала пандемии скончались 14,7 тысячи человек.
В ведомстве уточнили, что основной причиной смерти коронавирусная инфекция стала для 5,4 тысячи человек из этих 12 тысяч. Еще в 1,6 тысячи случаев еще идет расследование, а COVID-19 пока только рассматривается в качестве основной причины смерти.
В 1,4 тысячи случаев вирус повлиял «на развитие иных болезней, ускоривших смерть». Еще у 3,5 тысячи человек COVID-19 был диагностирован, но вирус «никак не повлиял на летальный исход», сообщает «Интерфакс».
Всего, по данным Росстата, в июне 2020 года скончались 162,7 тысячи человек, что на 25 тысяч человек больше, чем в июне 2019 года.