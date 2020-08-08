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08 августа 2020, 00:12

Коренные народы Севера и Сибири призвали Илона Маска бойкотировать продукцию «Норникеля»

Коренные народы Севера и Сибири призвали известного американского бизнесмена не покупать у «Норникеля» медь, никель и другие продукты, пока не будет проведена независимая оценка экологического ущерба от ее деятельности на Таймыре

Коренные народы Севера и Сибири призвали Илона Маска бойкотировать продукцию «Норникеля»

 

Представители неформального объединения экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России обратились к основателю компании SpaceX и гендиректору Tesla Илону Маску с просьбой отказаться от покупки продукции «Норильского никеля». Авторы обращения считают, что компания Владимира Потанина должна возместить ущерб экологии от своей деятельности.

Коренные народы Севера и Сибири призвали известного американского бизнесмена не покупать у «Норникеля» медь, никель и другие продукты, пока не будет проведена независимая оценка экологического ущерба от ее деятельности на Таймыре и в Мурманской области. Речь, в частности, идет о крупной аварии на ТЭЦ «НТЭК» (дочернее предприятие «Норникеля»), которая произошла в конце мая 2020 года.

Авторы обращения считают, что сотрудничать с «Норникелем» не следует, пока тот не возместит ущерб, нанесенный «традиционному образу жизни коренных малочисленных народов», сообщает РБК.

Обращение коренных народов российского Севера и Сибири к Илону Маску последовало после того, как бизнесмен попросил компании по всему миру производить больше никеля, «чтобы удовлетворить потребности промышленности», в том числе потребности компании Tesla (выпускает электромобили).

Напомним, что в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в почву и водоемы попало не менее 17 тысяч тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб в рекордные 2 млрд долларов, однако в «Норникеле» с такой оценкой не согласны.

Кроме того, в июле при ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в реку Амбарная вылилось около 250 литров топлива. Это произошло из-за того, что при перекачке топливно-водяной смеси, которую собрали из реки, повредился трубопровод.

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