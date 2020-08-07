07 августа 2020, 19:32
В Индии пассажирский «Боинг» после посадки развалился на части
В аэропорту индийского города Кожикоде потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India Express, на борту которого находилось более 190 человек
Фото: Twitter/aviatorpranoy
В аэропорту индийского города Кожикоде потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India Express, на борту которого находилось более 190 человек.
Издание The Daily Mirror сообщает, что после посадки самолет Boeing 737, прибывший из Дубая, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Кабина пилотов оказалась практически полностью разрушена.
Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли минимум три человека, в том числе один из пилотов. Более 30 человек получили ранения.