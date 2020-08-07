07 августа 2020, 17:01
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву
Сигнал от экипажа был получен за полчаса до посадки, после чего «суперджет» стал снижаться. В 16.51 по московскому времени лайнер благополучно совершил посадку в аэропорту «Шереметьево»
Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Ставрополя в Москву (SU1367), в воздухе подал сигнал тревоги.
Агенство ТАСС сообщает, что причиной подачи сигнала тревоги могла стать техническая неисправность на борту.
Сигнал от экипажа был получен за полчаса до посадки, после чего «суперджет» стал снижаться. В 16.51 по московскому времени лайнер благополучно совершил посадку в аэропорту «Шереметьево».
Подробности об инциденте на борту во время полета пока неизвестны. Согласно табло «Шереметьево», этот рейс должен был вылететь из Ставрополя еще в 12.10, однако вылетел только в 14.56. С чем была связана задержка рейса, не сообщается.