Московский суд приостановил работу сервиса Wheely из-за отказа делиться данными с властями
Мещанский райсуд Москвы приостановил работу сервиса заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely почти на три месяца. Такое решение суд принял в связи с невыполнением компанией законного требования прокуратуры
Мещанский райсуд Москвы приостановил работу сервиса заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely почти на три месяца. Такое решение суд принял в связи с невыполнением компанией законного требования прокуратуры.
Ранее прокуратура выявила нарушения в работе Wheely. В частности, сервис отказался передавать в Департамент транспорта Москвы геолокационные данные и сведения о водителях.
Проверить Wheely прокуратуру попросил столичный Дептранс.
Конфликт возник из-за решения властей Москвы в связи с пандемией коронавируса временно запретить пассажирские перевозки на легковых автомобилях без лицензии такси. Это означало, что работать могли только белые и желтые машины, а у сервиса Wheely есть только черные автомобили бизнес-класса.
В начале мая запрет сняли при условии, что сервисы будут передавать в единую навигационно-информационную систему данные о местоположении автомобилей. Администрация Wheely отказалась это сделать, отметив, что данное требование никак не связано с эпидемией.