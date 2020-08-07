07 августа 2020, 16:15
Минтранс анонсировал повышение допустимой скорости на бесплатных трассах
Министерство транспорта России рассмотрит вопрос о повышении допустимой скорости не только на платных, но и на бесплатных трассах «высших технических категорий»
Фото: rostovdrive.mirtesen.ru
Министерство транспорта России рассмотрит вопрос о повышении допустимой скорости не только на платных, но и на бесплатных трассах «высших технических категорий».
Глава ведомства Евгений Дитрих сообщил, что повысить допустимую скорость движения можно будет только на трассах первой и, возможно, второй категорий, так как они подходят для быстрого и безопасного передвижения по показателям ширины полосы и техническим параметрам.
Ранее власти анонсировали повышение скоростного лимита на платных трассах до 150 километров в час.