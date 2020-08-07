Журналисты потребовали возбуждения дела против полицейского, сломавшего руку Давиду Френкелю
Авторы петиции возмущены тем, что полицейский Денис Дмитриев, сломавший руку Давиду Френкелю на избирательном участке, до сих пор не понес никакой ответственности
Петербургские журналисты, правозащитники и депутаты обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием «прекратить затягивать возбуждение уголовного дела» в отношении сотрудника МВД, который сломал руку корреспонденту «Медузы» Давиду Френкелю. Соответствующая петиция размещена на портале Change.org.
Авторы петиции возмущены тем, что полицейский Денис Дмитриев, сломавший руку Давиду Френкелю на избирательном участке, до сих пор не понес никакой ответственности. Коллеги Френкеля требуют возбуждения уголовного дела против силовика и его увольнения из МВД.
«Мы усматриваем в произошедшем 30 июня на избирательном участке составы уголовных преступлений, а именно: воспрепятствование деятельности журналиста, нанесение вреда здоровью средней тяжести, превышение служебных полномочий. Считаем, что подобные истории позорят не только виновного в нападении на гражданское лицо полицейского, но и дискредитируют все МВД как организацию, неспособную отвечать за поступки своих сотрудников», — говорится в петиции.
Инцидент произошел на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам к Конституции. Давид Френкель приехал на этот участок для проверки информации о нарушениях законодательства - руководство УИК отказывалось показать независимым членам комиссии часть документации.
Сотрудники избиркома попросили полицейских вывести Френкеля с участка, после чего один силовиков применил силу и сломал журналисту руку. В больнице у него диагностировали повреждение средней кости плеча с повреждением лучевого нерва и провели операцию.
Следственный комитет оснований для возбуждения уголовного дела против полицейского не нашел. Самого Давида Френкеля оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за вмешательство в осуществление работы избиркома, нарушение «режима самоизоляции» и неповиновении представителям власти.