07 августа 2020, 14:49
Россия и Таиланд могут в скором времени возобновить авиасообщение
Россия «крайне заинтересована» в возобновлении регулярного сообщения с Таиландом и восстановлении туристического потока в кратчайшие сроки. Сейчас вопрос обсуждается по линии властей двух стран
Фото: asia-thailand.ru
Россия в ближайшем будущем может возобновить авиасообщение с Таиландом, которое было закрыто в связи с пандемией коронавируса.
Источник «Известий» сообщает, что Россия «крайне заинтересована» в возобновлении регулярного сообщения с Таиландом и восстановлении туристического потока в кратчайшие сроки.
Сейчас вопрос о возобновлении полетов обсуждается по линии авиационных властей двух стран.
Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков полагает, что открытие Таиланда для россиян может произойти уже в ближайшем месяце.
В Таиланде с начала пандемии зафиксировано 3 330 случаев заражения COVID-19. В России число заразившихся составляет 877 135 человек.