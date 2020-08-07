07 августа 2020, 13:51
Сервисы «Авито», ЦИАН, 2ГИС и другие пожаловались в ФАС на «Яндекс»
Сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в Федеральную антимонопольную службу жалобу на «Яндекс» из-за злоупотребления доминирующим положением. Указанные сервисы выражают недовольство так называемыми «колдунщиками»
Сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на «Яндекс» из-за злоупотребления доминирующим положением.
Указанные сервисы выражают недовольство так называемыми «колдунщиками» — виджетами, которые появляются на странице с результатами поиска перед органической выдачей, когда пользователи ищут билеты, квартиры, фильмы и прочую информацию, сообщает «КоммерсантЪ».
«Колдунщики» позволяют получить запрашиваемую информацию без перехода на другие страницы. При этом к ним допущены только сервисы «Яндекса», а у других компаний нет возможности туда попасть. В жалобе говорится, что из-за «Яндекса» другие сервисы теряют трафик и клиентов.