07 августа 2020, 13:42
Михаил Мишустин разрешил закупку иностранных препаратов от лейкоза и лимфомы
Глава правительства Михаил Мишустин разрешил государственным организациям закупать иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы без ограничений, несмотря на наличие производителей аналогичных препаратов в странах ЕАЭС
Глава правительства Михаил Мишустин разрешил государственным организациям закупать иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы без ограничений, несмотря на наличие производителей аналогичных препаратов в странах ЕАЭС.
В постановлении кабмина указаны девять препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Согласно действующему порядку, иностранные лекарства из этого списка не участвуют в госзакупках, если хотя бы два производителя из стран ЕАЭС предлагают их на аукционе.
В правительстве отметили, что в некоторых случаях замена препарата может ухудшить состояние пациента, поэтому было принято решение разрешить закупку заграничных лекарств, как более эффективных.