Врио главы Хабаровского края снова разрешит чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил вернуть местным чиновникам возможность летать бизнес-классом. Проект соответствующего постановления появился на краевом портале правовой информации
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил вернуть местным чиновникам возможность летать бизнес-классом. Проект соответствующего постановления появился на краевом портале правовой информации.
Временный губернатор собирается вернуть возможность региональным чиновникам летать в бизнес-классе, а также ездить железнодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности, а морским и речным транспортом — по тарифам стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием.
Отметим, что прежний губернатор края Сергей Фургал после вступления в должность подписал документ, запрещающий членам регионального правительства летать бизнес-классом за бюджетный счет. Он также сократил себе зарплату в несколько раз и продал яхту, которая была куплена и обслуживалась за счет регионального бюджета.