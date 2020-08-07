Главред «Эха Москвы» отказался прививаться российской вакциной от коронавируса
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о своем отказе ставить отечественную вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную институтом Гамалеи
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о своем отказе ставить отечественную вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную институтом Гамалеи.
«Я отказался, потому что я сын врача и не готов в 64 подвергать себя медицинским экспериментам», — сообщил Венедиктов в беседе с порталом Znak.com.
По словам главреда «Эха Москвы», сделать прививку ему предложили «друзья и знакомые из правительства». Некоторые люди согласились привиться от коронавируса, но лично он отказался.
Ранее в Минздраве сообщили о скорой регистрации вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Власти планируют привить сначала медицинских работников и пожилых людей, а с октября запустить массовую вакцинацию.
При этом международное сообщество предостерегло Россию от спешки в вопросе разработки вакцины от COVID-19, поскольку побочные эффекты от препарата могут проявиться спустя длительное время. Кроме того, в России вакцина исследовалась на десятках добровольцах, тогда как в странах Запада на третьем этапе испытаний вакцину получают десятки тысяч человек.