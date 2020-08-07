07 августа 2020, 11:47
В Уфе с рельсов сошли тепловоз и два пассажирских вагона
Представитель Куйбышевской железной дороги сообщил, что инцидент произошел около 5 часов утра по московскому времени во время производства маневровой работы. В результате схода с рельсов тепловоза и вагонов никто не пострадал
В Уфе на железнодорожной станции утром в пятницу, 7 августа, сошли с рельсов тепловоз и два вагона пассажирского поезда.
Представитель Куйбышевской железной дороги сообщил, что инцидент произошел около 5 часов утра по московскому времени во время производства маневровой работы. В результате схода с рельсов тепловоза и вагонов никто не пострадал.
В КЖД заверили, что инцидент не привел к задержке в отправлении поездов.
В Приволжском следственном управлении на транспорте СК сообщили РБК, что в момент происшествия пассажиров в вагонах не было.