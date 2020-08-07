Обвинение запросило для участников акции с манекеном Владимира Путина в Перми реальные сроки
По данным «Апологии протеста», Александру Шабарчину обвинение запросило 3 года колонии, Александру Котову — 2 года, а Даниле Васильеву — 1,5 года колонии
В Перми гособвинение попросило приговорить фигурантов дела об акции с манекеном Владимира Путина к реальным срокам лишения свободы.
По данным «Апологии протеста», Александру Шабарчину обвинение запросило 3 года колонии, Александру Котову — 2 года, а Даниле Васильеву — 1,5 года колонии.
Активисты оказались на скамье подсудимых из-за акции, которая состоялась в ноябре 2018 года. В центре Перми к столбу был привязан манекен в тюремной робе и с маской Владимира Путина. На нем была табличка «Лжец военный преступник Пыня В.В.»
Примечательно, что весной 2019 года полиция провела экспертизу этой надписи, однако признаков экстремизма в ней не усмотрела. Тем не менее, активистов задержали и обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.